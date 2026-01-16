Teyana Taylor è l' icona di stile del momento che non sapevamo di meritare Ecco tutti i suoi look più belli
Teyana Taylor si conferma come una delle figure di riferimento nel panorama dello stile contemporaneo. La sua capacità di coniugare eleganza e originalità si rispecchia nei look sfoggiati in occasioni pubbliche, come i recenti Golden Globes. In questa guida, analizziamo alcuni dei suoi outfit più notevoli, evidenziando le scelte di stile che la rendono un’icona moderna e raffinata.
Ai recenti Golden Globes ha lasciato tutti a bocca aperta per un dettaglio gioiello decisamente originale: Teyana Taylor è una delle celeb più seguite del momento, complice uno stile che non passa inosservato. E che amiamo incondizionatamente NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: Teyana Taylor attends Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. (Photo by Cindy OrdGetty Images)Cindy OrdGetty Images Teyana Taylor non è una che puoi dimenticare facilmente e la sua recente apparizione all'83esima edizione dei Golden Globes lo ha prepotentemente confermato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Teyana Taylor è la style icon del momento - Cantante, ballerina, regista, attrice e, ultimo ma non per importanza, fashion icon. collater.al
Teyana Taylor Is Everything She Thinks She Is - While most of us have long known Teyana Taylor has always been that girl, this year feels like a true breakout moment to many. essence.com
Questo è l'anno di Teyana Taylor (anche ai Golden Globes 2026) e mi spiace di non essermene accorto prima - L'attrice ha vinto per Una battaglia dopo l'altra, ma non dimentichiamoci del mitologico All's Fair e della tanta strada fatta per arrivare fino a qui ... vogue.it
Oh, mio Dio. Stava parlando con me", ha rivelato Teyana Taylor durante la premiere di The RIP - Soldi sporchi, facendo chiarezza su una delle scene più virali degli ultimi Golden Globes. Fino a quel momento, nessuno era riuscito a capire chi fosse la persona - facebook.com facebook
