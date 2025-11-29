Woody Allen genio del cinema e dell' umorismo | ecco i suoi film più belli e dove vederli in streaming e le sue battute più folgoranti

L’umorismo geniale – tra Groucho Marx e Sigmund Freud – la malinconia contagiosa a volte struggente, la poesia in immagini degli scorci di New York e l’amore viscerale per la Grande Mela, i rapporti complicati (non solo amorosi) tra le persone, il jazz d’ antan ad accompagnare sequenze memorabili ( La Rapsodia in blue di George Gershwin sulle immagini di Manhattan ). E ancora, le ragioni per cui vale la pena vivere (Groucho Marx al primo posto) elencate, punto per punto, prima che le top 10 list diventassero una moda. Il nonsense e l’indecifrabilità dei rapporti di coppia, i tradimenti e la purezza, l’ebraismo e l’ateismo (diceva un rabbino che nessuno può dirsi veramente ateo, perché nessuno può essere davvero “senza Dio”). 🔗 Leggi su Amica.it

