Terre d' Oltrepò primi spiragli | confronto in Regione tra commissari e Collis Veneto Wine Group

Oggi a Palazzo Lombardia si è svolto un incontro tra i commissari di Terre d'Oltrepò e Collis Veneto Wine Group, convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi. L’obiettivo è stato fare il punto sulla situazione della più grande cantina cooperativa della Lombardia, valutando possibili sviluppi e prospettive future per il settore vitivinicolo nella regione.

Broni (Pavia), 8 gennaio 2026 - Si è tenuto oggi a Palazzo Lombardia il vertice convocato dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi, per fare il punto sulla situazione di Terre d'Oltrepò, la più grande cantina cooperativa della Lombardia. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il commissario liquidatore della cooperativa Luigi Zingone, l'amministratore unico della Spa Giampaolo Cocconi e i rappresentanti regionali e provinciali di Confcooperative. Presente anche una delegazione di Collis Veneto Wine Group, importante realtà cooperativa che conta oltre 2.000 soci, 6.000 ettari vitati e un fatturato di oltre 200 milioni di euro.

