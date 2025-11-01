Andrea sfrattato dal Royal Lodge dove andrà ad abitare Mistero Sarah Ferguson
La decisione di Re Carlo è definitiva e Andrea è stato spogliato di tutti i titoli. Non solo, dal momento che l’ex Principe ha anche perduto la propria dimora, che occupava dai primi anni Duemila. Dopo mesi di tensioni, e trattative, ha ricevuto l’ordine di abbandonare il Royal Lodge, ovvero la residenza dove viveva da più di 20 anni con l’ex moglie Sarah Ferguson. Si chiude così un triste capitolo che per decenni ha minato l’equilibro già fragile nella Famiglia Reale. Ora l’ex Duca di York è soltanto Andrea Mountbatten Windsor. Dovrà inoltre trasferirsi ben distante da suo fratello, in Norfolk, nella tenuta di Sandringham. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
la Repubblica. . Il principe è nudo, anzi da oggi chiamatelo Mr. Andrew Mountbatten Windsor perché Re Carlo ha spazzato via le ultime briciole di dignità del fratello Andrea. Via per sempre titolo di Prince, via pure di casa, sfrattato brutalmente dal maestoso di - facebook.com Vai su Facebook
Andrea , fratello di re Carlo, non sarà più principe. Non potrà vivere nel Royal Lodge, la sontuosa residenza di trenta stanze che occupava da più di vent’anni. Espulso e sfrattato. - X Vai su X
Il principe che non c’è più: Andrea di York perde tutto, anche il diritto di chiamarsi “principe” - Re Carlo revoca al fratello ogni titolo e onorificenza: Andrea di York diventa “mister” Mountbatten Windsor e viene sfrattato dal Royal Lodge. Lo riporta mam-e.it
Il principe Andrea sfrattato e privato dei titoli, le figlie Beatrice e Eugenie «fuggono silenziosamente dal Regno Unito» - Le principesse si sono allontanate da Londra giusto qualche giorno prima che re Carlo annunciasse le nuove mosse con cui ha ufficialmente preso le distanze dal fratello minore ... Da vanityfair.it
Caso Epstein, il principe Andrea privato dei titoli reali e sfrattato. Le orge in America e lo strappo del fratello re Carlo: «Era necessario» - «Sarà d'ora in poi noto come Andrew Mountbatten Windsor», si legge in un comunicato ufficiale di Buckingham Palace ... Lo riporta open.online