Andrea sfrattato dal Royal Lodge dove andrà ad abitare Mistero Sarah Ferguson

La decisione di Re Carlo è definitiva e Andrea è stato spogliato di tutti i titoli. Non solo, dal momento che l’ex Principe ha anche perduto la propria dimora, che occupava dai primi anni Duemila. Dopo mesi di tensioni, e trattative, ha ricevuto l’ordine di abbandonare il Royal Lodge, ovvero la residenza dove viveva da più di 20 anni con l’ex moglie Sarah Ferguson. Si chiude così un triste capitolo che per decenni ha minato l’equilibro già fragile nella Famiglia Reale. Ora l’ex Duca di York è soltanto Andrea Mountbatten Windsor. Dovrà inoltre trasferirsi ben distante da suo fratello, in Norfolk, nella tenuta di Sandringham. 🔗 Leggi su Dilei.it

