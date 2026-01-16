Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri | ai nastri di partenza un corso di formazione

È aperto il nuovo corso di formazione dedicato a tecnici specializzati nella progettazione e produzione di prodotti calzaturieri. Il percorso è pensato per offrire competenze aggiornate sulla filiera digitale e sostenibile del settore, preparando professionisti in grado di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Un’opportunità per approfondire le proprie competenze e inserirsi con professionalità nel settore calzaturiero.

“Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile”. È il corso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) gratuito di alta specializzazione nel calzaturiero messo in campo dalla scuola del Cercal, rivolto alle nuove professioni e ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

