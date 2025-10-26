Viaggio nel mondo della birra | ai nastri di partenza un corso di degustazione

“Viaggio nel mondo della birra”. E' il titolo di un corso di degustazione che si svolgerà a partire da novembre presso Birrino, a Forlì. Entra nel dettaglio Matteo Selvi, sommelier della birra, tutor e degustatore Unionbirrari e collaboratore Slowfood per ‘Guida alle birre d’Italia': “Si tratta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

