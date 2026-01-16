Taglio dei comuni montani si tratta sull’altitudine La proposta | 350 metri

Il taglio dei comuni montani si basa sull’altitudine, con una soglia proposta di 350 metri. Questa distinzione mira a definire con precisione le aree interessate, influendo su regolamenti e politiche locali. La questione, aperta da Ancona il 16 gennaio 2026, rappresenta un passo importante nel quadro delle decisioni amministrative riguardanti i territori montani. Un equilibrio che potrebbe determinare significativi cambiamenti per le comunità coinvolte.

Ancona, 16 gennaio 2026 – Fosse un match di pugilato, diremmo un punto per le Regioni sul filo del gong. Ma siccome è una trattativa, e per di più a oltranza, l'esito potrebbe anche essere imprevedibile: un ko tecnico, o vittoria su tutta la linea, oppure – ed è assai più probabile – un (saggio) accordo a metà strada. Ecco, il mezzo, appunto, sta tra i 500 metri di altimetria media fissati dal Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, nella bozza di Dpcm collegato alla nuova legge sulla montagna in vigore da settembre e i 350 dell'emendamento votato però solo a maggioranza dalle Regioni nella Conferenza unificata, ieri, col fronte di queste ultime impegnato ormai da settimane ad allargare le maglie – o meglio, abbassare l'asticella – dei parametri fin troppo stringenti fissati per la classificazione dei Comuni montani.

