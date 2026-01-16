Sudestival | in questa edizione due masterclass a Fasano

Il Sudestival, il rinomato Festival del cinema italiano di Monopoli, si espande quest’anno a Fasano, offrendo due nuove masterclass dedicate a professionisti e appassionati del settore. Un’occasione per approfondire tematiche cinematografiche di rilievo e condividere esperienze tra esperti e pubblico. L’iniziativa prosegue nel rispetto delle tradizioni, promuovendo la cultura cinematografica in modo accessibile e qualificato.

Il grande cinema fa tappa a Fasano: il Sudestival approda al Teatro Kennedy - FASANO – La grande onda del Sudestival, il prestigioso Festival del cinema italiano della Città di Monopoli, si estende quest'anno fino a Fasano. osservatoriooggi.it

