Dopo le difficili selezioni i giudici del talent culinario di Sky hanno scelto i 20 concorrenti della Masterclass di questa edizione

Dopo intense selezioni, i giudici di Sky hanno individuato i 20 talenti che parteciperanno alla Masterclass di questa edizione di MasterChef 15. Con l’aiuto della stellata Chiara Pavan, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno scelto i concorrenti destinati a sfidarsi in un percorso tra passione e competenza, alla ricerca del titolo di miglior chef stellato.

Nella seconda puntata di MasterChef 15, è stata definita la Masterclass di questa stagione. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, grazie al prezioso aiuto della cheffa stellata Chiara Pavan, hanno scelto i 20 concorrenti che si sfideranno a colpi di padella e uova pochè per diventare il numero uno in una cucina stellata.

