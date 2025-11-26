Pistola con matricola abrasa e fucile a canne mozze nascosti in cucina arrestato un 21enne

Un arresto per detenzione illegale di armi e munizioni è stato eseguito ieri sera dai carabinieri della Stazione di Messina Giostra. A finire in manette è stato un 21enne messinese, trovato in possesso di un fucile a canne mozze con 32 cartucce e di una pistola con matricola abrasa.L’arresto è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

