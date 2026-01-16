Accoltellato a scuola da un altro studente gravissimo un 18enne a La Spezia

Un 18enne è stato ferito gravemente con un coltello durante un episodio avvenuto nella sua scuola a La Spezia. Attualmente è ricoverato in condizioni critiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e familiari, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

È ricoverato in gravissime condizioni uno studente di 18 anni ferito con un coltello nella sua scuola a La Spezia. L’aggressione è avvenuta questa mattina 16 gennaio alle 11, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga

Leggi anche: Studente accoltellato in corso Como a Milano, il 18enne che faceva da palo: “Sono preoccupato per lui”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rissa a scuola: 14enne accoltellato dal compagno durante la ricreazione; Scoppia una rissa tra studenti in una scuola di Rho: 15enne ferisce 14enne al volto con un taglierino; Arrestato un coetaneo del 17enne accoltellato a Roma; Esce dalla terapia intensiva il ragazzo accoltellato ieri a Testaccio.

Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola, è gravissimo: «Colpito da un altro studente». L'orrore a La Spezia - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. leggo.it