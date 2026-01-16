Straordinariamente ordinari Ersilia Atzori presenta il volume in Municipio

Venerdì 23 gennaio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Casagiove, si terrà la presentazione del libro “Straordinariamente ordinari” di Nadia Ersilia Atzori, psicologa e criminologa. L’evento offre l’occasione di approfondire i temi trattati nel volume, che esplora aspetti della quotidianità con uno sguardo attento e riflessivo. L’iniziativa è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario culturale del Comune.

Si terrà venerdì 23 gennaio alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Casagiove, la presentazione del libro "Straordinariamente ordinari" di Nadia Ersilia Atzori, psicologa, criminologa. Il volume raccoglie storie vere di piccoli pazienti e dei loro genitori, raccontate con delicatezza e.

