strage di crans montana la procura di sion chiede 400mila franchi di cauzione per i coniugi moretti

La procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi svizzeri per i coniugi Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nella vicenda nota come la strage di Crans Montana. La somma è stata stimata per garantire la loro libertà durante le indagini in corso. La decisione si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che riguarda l’evento drammatico avvenuto nella località svizzera.

Sarebbe stata quantificata l’entità della cauzione per “liberare” i coniugi corsi Jacques e Jessica Moretti. La procura generale di Sion avrebbe richiesto 400mila franchi, ovvero 200mila a testa, per concedere la libertà alla coppia di proprietari del Constellation di Crans-Montana, dove nel rogo di Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Lo rivela la televisione svizzera Rts. Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. La Procura chiede la cauzione di 400mila franchi per la liberazione della coppia Moretti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

