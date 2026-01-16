Speciale scrutini | norme consigli e documenti da scaricare Aggiunta circolare convocazione Équipe pedagogiche

In vista degli scrutini, questa guida fornisce informazioni sulle norme, consigli pratici e documenti scaricabili per dirigenti e docenti. Include anche la recente circolare sulla convocazione delle Équipe pedagogiche, per agevolare le procedure e garantire un corretto svolgimento delle operazioni. Un supporto utile per affrontare con chiarezza e preparazione questa fase importante dell’anno scolastico.

accesso ad un’area riservata per Dirigenti, staff, segreterie e DSGA nella quale saranno inseriti durante il corso dell’anno scolastico: articoli, guide normative, documenti e circolari, video, e impegni raccolti nella sezione agenda con le operazioni da svolgere. quattro numeri in formato cartaceo della nuova rivista “Gestire la scuola” e PDF da scaricare. In ogni numero della rivista sfogliabile verrà approfondita una tematica che riguarda la conduzione della scuola come organizzazione complessa. L’abbonamento comprende la spedizione di 4 numeri cartacei successivi alla data di adesione e l’accesso a tutti i numeri pregressi in formato PDF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Speciale scrutini: norme, consigli e documenti da scaricare. Aggiunta guida sulle sostituzioni

Leggi anche: Speciale scrutini: norme, consigli e documenti da scaricare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Speciale scrutini: norme, consigli e documenti da scaricare - Al fine di facilitare le operazioni, la rivista “Gestire la scuola” ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti. orizzontescuola.it

Arrivata l’emissione speciale per gli arretrati: 970 miseri euro! Ma si può, dico io - facebook.com facebook

In arrivo gli scrutini nelle scuole italiane. Al fine di facilitare le operazioni, la rivista “Gestire la scuola” ha elaborato una serie di articoli e documenti utili per dirigenti e docenti. Scrutini del primo periodo valutativo alla primaria: quadro no… x.com