Spalletti Yildiz importante Locatelli buon capitano

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato l'importanza di Yildiz e Locatelli, sottolineando il ruolo di quest’ultimo come buon capitano. Ha inoltre elogiato Bremer, definendolo fortissimo, e ha evidenziato la crescita di David, maturata insieme alla squadra. Spalletti, concentrato sulla partita, ha preferito non parlare di impegni europei o di mercato.

Il tecnico della Juve: "Bremer è fortissimo, David è cresciuto assieme alla squadra". TORINO - Alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro il Cagliari, il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, non pensa ai prossimi impegni "europei" e nemmeno al mercato. "Dobbiamo mettere a fuoco una cosa per volta. Attualmente nel mirino nostro c'è solo questa partita. E' quella contro il Cagliari la nostra 'Champions' ora", ha detto l'ex ct azzurro in conferenza stampa. A ruota da Spalletti sono arrivate parole al miele per i suoi uomini. In primis per Yildiz. "È un calciatore top. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Yildiz importante, Locatelli buon capitano" Leggi anche: Locatelli esulta dopo la vittoria della Juve: il capitano lancia un messaggio da leader (anche a Spalletti?) – FOTO Leggi anche: ADDIO MANUEL LOCATELLI: da oggi non sei più il capitano della Juventus | Ecco la nuova tassa Spalletti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vice Yildiz e jolly offensivo: dove giocherebbe Chiesa nella Juventus di Spalletti; Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo; Juve-Cremonese, è festa bianconera: allo Stadium finisce 5-0. Tutte le dichiarazioni; Spettacolo Juve, Cremonese travolta con cinque gol: Spalletti aggancia la Roma al quarto posto. Spalletti “Yildiz importante, Locatelli buon capitano” - TORINO (ITALPRESS) – Alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro il Cagliari, il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, non pensa ai prossimi impegni “europei” e nemmeno al mercato. msn.com

Spalletti e l'elogio a Locatelli: "Dopo Modric è lui il migliore sotto un aspetto". E poi parla del mercato - L'allenatore della Juve ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari ... corrieredellosport.it

Spalletti, zoom Juve: "Bremer ti affetta. Chi è il tesoro nascosto, come stanno Yildiz e Conceicao" - A me piacciono entrambi", la conferenza stampa dell'allenatore bianconero verso il Cagliari ... tuttosport.com

CAGLIARI-JUVE, Spalletti in conferenza stampa: “Sul Mercato mi Fido di Ottolini”

Bremer-Yildiz, Spalletti tra dubbi e certezze: la probabile formazione Juve contro il Cagliari - facebook.com facebook

#Bremer- #Yildiz, #Spalletti tra dubbi e certezze: la probabile formazione #Juve contro il #Cagliari x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.