Locatelli esulta dopo la vittoria della Juve | il capitano lancia un messaggio da leader anche a Spalletti? – FOTO

Locatelli esulta dopo la vittoria della Juve: la FOTO pubblicata dal capitano bianconero dopo la vittoria contro l’Udinese. Una vittoria per scacciare la crisi, un messaggio per blindare il futuro. La Juventus rialza la testa. Il 3-1 sull’Udinese, arrivato nel momento più buio e con il traghettatore Massimo Brambilla in panchina, ha interrotto la striscia nera di otto partite consecutive senza vittorie. È un segnale di vita, un ritorno alla normalità dopo giorni di caos totale, culminati con l’esonero di Igor Tudor. E a prendersi la scena, fuori e dentro il campo, è il capitano Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli esulta dopo la vittoria della Juve: il capitano lancia un messaggio da leader (anche a Spalletti?) – FOTO

Altre letture consigliate

"Locatelli" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Dybala esulta dopo Sassuolo Roma Cosa ha detto l’ex Juventus Vai su Facebook

Locatelli, la vera Champions è dopo il Dortmund: corsa in ospedale per la gioia più bella - 4 di Champions League contro il Borussia Dortmund, è arrivata un'altra gioia per Manuel Locatelli: questa mattina è nato ... Segnala tuttosport.com

Anna Zhang: “Dopo la vittoria a Masterchef, gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli non mi hanno più chiamata” - Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 14, torna a parlare del suo percorso nel cooking show targato Sky. Secondo fanpage.it

Champions League Juve-Dortmund, Locatelli: 'Vittoria con l'Inter ci dà entusiasmo' - "Arriviamo carichi, abbiamo vinto il derby d'italia e ci ha dato entusiasmo: domani inizia la competizione più bella che c'è, ci sarà grande entusiasmo e una bella atmosfera in casa nostra": così il ... ansa.it scrive