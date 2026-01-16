Spalletti | Giochisti e risultatisti? Si può vincere in più modi io ho la mia identità che cambio ma non la snaturo

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato della propria filosofia di gioco, sottolineando come sia possibile ottenere risultati attraverso approcci diversi. Il tecnico della Juventus ha affermato di mantenere un’identità ben definita, che può adattarsi senza essere snaturata, evidenziando l’importanza di un equilibrio tra stile e efficacia nella propria gestione della squadra.

Alla vigilia del match contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa. La conferenza di Spalletti. Da domani si torna a giocare ogni tre giorni. Quanto sarà importante focalizzarsi su una partita alla volta? «E’ così, zoom in e zoom out. Mettiamo a fuoco una cosa per volta. Zoom out è il progettare a lungo termine, ma attualmente per noi c’è solo Cagliari. È il Cagliari la partita di Champions».  Come stanno Bremer e Adzic? «Di Bremer sono molto contento, sta migliorando di partita in partita. Sono infortuni che ti lasciano perplessità, ma ha lui ha fatto pulizia totale nella sua testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

