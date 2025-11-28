Sarri si racconta a 360° | La mia carriera è passione cambiamenti e identità Sarrisimo un’ipotesi I giocatori più forti? Loro A Napoli non ho vinto ma…

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarri si racconta a 360°: il tecnico ripercorre momenti chiave della sua vita professionale a Storie di Serie A su Dazn. Le sue parole Nella lunga intervista rilasciata a Dazn per il format Storie di Serie A, Maurizio Sarri ha aperto una finestra profonda sul suo percorso umano e professionale, analizzando le fasi più significative . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri si racconta a 360°: «La mia carriera è passione, cambiamenti e identità. Sarrisimo un’ipotesi. I giocatori più forti? Loro. A Napoli non ho vinto, ma…»

