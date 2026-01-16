Sottopasso ferroviario dopo lo stop il cantiere è ripartito

Il cantiere del sottopasso ferroviario di via Milano è ripreso dopo una sospensione temporanea durante le festività natalizie. La pausa era stata causata dalla carenza di fornitori in grado di fornire il calcestruzzo speciale necessario per le lavorazioni strutturali. Ora i lavori sono ripresi con l’obiettivo di completare l’intervento nel rispetto dei tempi previsti, garantendo la sicurezza e la qualità dell’opera.

Sottopasso via Milano. Ancora uno stop durante le feste di Natale. I lavori di realizzazione del sottopasso hanno subìto una sospensione temporanea durante il periodo natalizio, causata dalla mancanza di fornitori in grado di garantire il calcestruzzo speciale necessario alle lavorazioni strutturali in corso. Ora il cantiere è nuovamente operativo. "Abbiamo informato i nostri cittadini che i lavori di realizzazione del sottopasso hanno subìto una sospensione temporanea durante il periodo natalizio, causata dalla mancanza di fornitori - spiega il sindaco Davide Serranò -. Il cantiere è attualmente operativo.

