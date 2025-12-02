Sottopasso ferroviario di Bagnacavallo avanza il cantiere da 12 milioni | come cambierà la viabilità

Questa mattina si è svolto un nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Gruppo FS Italiane), insieme all’impresa appaltatrice Rem, presso il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

RIAPERTURA SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BERGAMO E DOPPIO SENSO IN VIA SESTO Il cantiere di via Bergamo volge al termine, quindi dalle ORE 12 di SABATO 29 NOVEMBRE 2025: il sottopasso ferroviario e la rotatoria di via Bergamo riap - facebook.com Vai su Facebook

Avanza il cantiere del sottopasso ferroviario a Bagnacavallo - Procedono i lavori nel cantiere del sottopasso ferroviario a Bagnacavallo. Si legge su ravennanotizie.it

Bagnacavallo, Avanza il cantiere del sottopasso ferroviario: nuovo sopralluogo questa mattina - Questa mattina si è svolto un nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Gruppo FS Italiane), insieme all’impresa appaltatrice REM s. Secondo ravennawebtv.it

Sottopasso ferroviario e rete stradale: "Bene per la rotonda di via Fornazzo" - Proseguono i lavori nel cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che collegherà la strada provinciale 253 San Vitale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

"Sottopasso ferroviario, ritardi nei lavori ma la ditta è operativa" - Dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo rispondono ai consiglieri di Fratelli d’Italia "L’obiettivo è concludere le opere principali entro l’anno e chiudere le restanti nel corso del 2026". Da ilrestodelcarlino.it