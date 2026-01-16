Il sorteggio dei playoff della Conference League 2025/26 ha assegnato alla Fiorentina l’avversario dello Jagellonia Bialystok, squadra polacca. La sfida rappresenta un importante momento per i viola, che si preparano a affrontare questa fase della competizione europea. Di seguito, i dettagli sulla partita e le prossime tappe del percorso qualificatorio.

I viola hanno conosciuto il loro avversario dal sorteggio playoff Conference League 202526: sarà lo Jagellonia Bialystok, squadra polacca. La gara d’andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, mentre il ritorno è in programma a Firenze il 26 febbraio. SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 202526: IL TABELLONE COMPLETO Sigma Olomuc-Losanna Zrinjski-Crystal Palace Shkendja-Samsunspor Noah-Az Alkmaar Drita-Celje Jagellonia-Fiorentina IL PERCORSO DELLO JAGELLONIA Lo Jagellonia ha chiuso la Prima Fase della Conference League al 17esimo posto, a pari punti con la Fiorentina, grazie a due vittorie e tre pareggi in sei partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sorteggio playoff Conference League 2025/26: la Fiorentina se la vedrà con lo Jagellonia

Leggi anche: Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff LIVE: la Fiorentina attende di scoprire chi sarà la sua avversaria

Leggi anche: Conference League 2025/26, il sorteggio dei playoff LIVE: la Fiorentina attende di scoprire chi sarà il suo avversario

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Conference League, come seguire il sorteggio dei playoff su Sky; Contro chi gioca la Fiorentina ai playoff-spareggi di Conference League? Ecco le possibili avversarie della Viola e la data del sorteggio; Europa e Conference League: ecco le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina; Fiorentina su Thorstvedt, il Sassuolo dice no: cosa sta succedendo.

Sorteggio Conference League, Fiorentina-Jagiellonia nei sedicesimi di finale: chi può trovare la Viola negli ottavi - A Nyon gli uomini di Vanoli hanno conosciuto la loro prossima avversaria nella terza competizione per club in Europa ... corrieredellosport.it