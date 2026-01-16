Sorteggio playoff Conference League 2025 26 | la Fiorentina se la vedrà con lo Jagellonia

Il sorteggio dei playoff della Conference League 2025/26 ha assegnato alla Fiorentina l’avversario dello Jagellonia Bialystok, squadra polacca. La sfida rappresenta un importante momento per i viola, che si preparano a affrontare questa fase della competizione europea. Di seguito, i dettagli sulla partita e le prossime tappe del percorso qualificatorio.

I viola hanno conosciuto il loro avversario dal sorteggio playoff Conference League 202526: sarà lo Jagellonia Bialystok, squadra polacca. La gara d’andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, mentre il ritorno è in programma a Firenze il 26 febbraio. SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 202526: IL TABELLONE COMPLETO Sigma Olomuc-Losanna Zrinjski-Crystal Palace Shkendja-Samsunspor Noah-Az Alkmaar Drita-Celje Jagellonia-Fiorentina IL PERCORSO DELLO JAGELLONIA Lo Jagellonia ha chiuso la Prima Fase della Conference League al 17esimo posto, a pari punti con la Fiorentina, grazie a due vittorie e tre pareggi in sei partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

