Conference League 2025 26 il sorteggio dei playoff LIVE | la Fiorentina attende di scoprire chi sarà il suo avversario

Oggi si svolge il sorteggio dei playoff della Conference League 2025/26, evento che determinerà l’avversario della Fiorentina. La squadra aspetta con attenzione di conoscere il prossimo ostacolo, con possibilità di affrontare una trasferta in Polonia o a Cipro. L’andata è prevista per il 19 febbraio, e le decisioni saranno fondamentali per il cammino della Viola in questa fase della competizione.

Sono ore di febbrile attesa in casa Fiorentina. Il futuro europeo del club toscano si decide quest’oggi, alle ore 13:00, nelle sale dell’UEFA a Nyon. Va in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento cruciale che coinvolgerà le squadre classificatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto nella fase campionato. Per i Viola, reduci da un percorso che li ha visti chiudere al 15esimo posto della graduatoria generale, le opzioni sono matematicamente ristrette e il margine di incertezza è minimo, ma le insidie non mancano. Il regolamento della competizione segue un criterio di accoppiamento molto rigido, basato esclusivamente sul piazzamento finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

