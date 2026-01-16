Sondaggi Meloni supera il 30% e Schlein arranca | al referendum il 58,9 voterebbe Sì

Gli ultimi sondaggi indicano Meloni sopra il 30%, mentre Schlein fatica a mantenere terreno. Al referendum, il 58,9% degli italiani si esprime a favore del Sì. Nel centrodestra, la competizione tra Lega e Forza Italia prosegue, con la Lega che ha perso consensi durante il governo, scivolando sotto il 10%. Questi dati riflettono le attuali dinamiche politiche e le sfide dei principali protagonisti.

Il 2026 si apre con uno scenario politicamente molto simile a quello di fine 2025. Il centrodestra resta in netto vantaggio per quanto riguarda i consensi dei cittadini, mentre il centrosinistra prosegue frammentato la sua corsa verso le Politiche del 2027. I sondaggi di Supermedia YouTrend registrano un +1% a favore dello schieramento di maggioranza, che resta ancorato al 48,6%, mentre il centrosinistra conta un debole +0,4% arrivando al 29,8% e al 47,6% se si aggiungessero anche M5S, Azione e Italia Viva. Non manca poi la rilevazione sul prossimo referendum sulla Giustizia, incentrato sulla possibilità di procedere con la separazione delle carriere tra magistrati e giudici.

