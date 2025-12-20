Nei sondaggi politici Meloni sotto il 30% Schlein stabile giù Conte

I sondaggi politici di questa settimana mostrano come Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, abbia perso il -0,1% andando a quota 29,8%. Sostanziale stabilità per il Partito Democratico di Elly Schlein che con il +0,1% va al 22,2%. Retrocede di poco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: il -0,3% lo porta al 12,5%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Qui di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 4 dicembre): Fratelli d’Italia – 29,8% (-0,1%);. Partito Democratico – 22,2% (+0,1%);. Movimento 5 Stelle – 12,2% (-0,3%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

