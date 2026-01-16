Un sondaggio Reuters/Ipsos rivela che solo un americano su sei supporta gli sforzi della Casa Bianca per acquisire la Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. Donald Trump aveva espresso interesse per questa acquisizione, motivandola con ragioni di sicurezza nazionale. Questi dati evidenziano la limitata approvazione pubblica riguardo a un’eventuale mossa strategica degli Stati Uniti verso la Groenlandia.

Secondo un sondaggio ReutersIpsos, solo un americano su sei approva gli sforzi della Casa Bianca per acquisire la Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca su cui Donald Trump ha messo gli occhi per «motivi di sicurezza nazionale». In generale, il 47 per cento degli intervistati ha detto di non approvare gli sforzi per l’annessione dell’isola, mentre il 17 per cento si è detto a favore dell’operato della Casa Bianca. Piuttosto alto il numero degli indecisi, che ammontano al 36 per cento. Il fronte del “no”, ovviamente, è più consistente tra gli intervistati democratici: 79 per cento, con solo il 2 per cento a favore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Solo uno statunitense su sei sostiene gli sforzi per acquisire la Groenlandia

Leggi anche: Per la Casa Bianca, l’impiego dell’esercito statunitense è “sempre un’opzione” per acquisire la Groenlandia

Leggi anche: Xi sente Trump: “Cina sostiene sforzi per la pace in Ucraina”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

.

Trump insiste sulla Groenlandia

Le posizioni cinesi sull'azione militare statunitense contro il Venezuela. La Cina sostiene la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in merito all’azione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela e chiede che il Consiglio svolga pienament - facebook.com facebook

Il presidente americano #Trump sostiene i manifestanti e valuta opzioni di intervento. Il regime degli ayatollah, che blocca Internet nel Paese ormai da tre giorni, risponde: “Se attaccati colpiremo le basi americane in Medio Oriente e Israele”. #Tg1 Andrea Luch x.com