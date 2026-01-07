Per la Casa Bianca l’impiego dell’esercito statunitense è sempre un’opzione per acquisire la Groenlandia
La Casa Bianca ha dichiarato che l’uso dell’esercito statunitense rimane una possibile opzione per l’acquisto della Groenlandia. Donald Trump e il suo team stanno considerando diverse alternative per questa eventuale acquisizione, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La questione ha attirato attenzione internazionale, evidenziando le implicazioni strategiche e geopolitiche di un possibile intervento.
Donald Trump e i suoi consiglieri stanno valutando «una serie di alternative» per acquisire la Groenlandia. Come sottolinea una dichiarazione della Casa Bianca, risalente a martedì, l’utilizzo dell’esercito statunitense è «sempre un’opzione». «Il presidente Trump ha reso noto che l’acquisizione della Groenlandia è una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica. Il presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera. Naturalmente, l’utilizzo dell’esercito è sempre un’opzione a disposizione del comandante in capo», ha affermato la portavoce Karoline Leavitt, in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
