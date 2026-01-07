Per la Casa Bianca l’impiego dell’esercito statunitense è sempre un’opzione per acquisire la Groenlandia

La Casa Bianca ha dichiarato che l’uso dell’esercito statunitense rimane una possibile opzione per l’acquisto della Groenlandia. Donald Trump e il suo team stanno considerando diverse alternative per questa eventuale acquisizione, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La questione ha attirato attenzione internazionale, evidenziando le implicazioni strategiche e geopolitiche di un possibile intervento.

