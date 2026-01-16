Solidarietà a quattro zampe | il progetto delle Due Torri per i cani in difficoltà

Il centro commerciale Le Due Torri si impegna a supportare i cani in difficoltà attraverso iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi e incontri dedicati. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con il territorio e contribuire al benessere degli animali più vulnerabili, collaborando con le associazioni locali che si occupano di tutela e cura dei cani meno fortunati. Un gesto concreto di solidarietà per promuovere attenzione e responsabilità condivisa.

Un impegno concreto, continuo e condiviso a favore dei cani meno fortunati, spesso segnati da storie di abbandono e sofferenza. È questo lo spirito di «Le Due Torri a Quattro Zampe», il progetto promosso da Le Due Torri Shopping Center che nel 2025 ha coinvolto clienti, famiglie e associazioni del territorio in un percorso di solidarietà e sensibilizzazione. Nel corso di due edizioni sono stati raccolti complessivamente 13 quintali di cibo, 180 coperte, 16 chili di snack e numerosi accessori, interamente destinati alle realtà impegnate nella cura e nella tutela dei cani senza padrone. «Un risultato di grande valore – ha sottolineato Fabrizio Acquaviva, Property Manager di Altarea e direttore del centro – che testimonia la generosità dei nostri clienti e l'attenzione del centro verso il sociale».

