Social vietati agli under 16 | come funziona il sistema australiano? Regole multe e scappatoie

Quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Australia ha introdotto una nuova normativa che proibisce l’uso dei social network ai minori di 16 anni. Questo provvedimento rappresenta una delle misure più rigorose al mondo per proteggere i giovani dai rischi online, con regole, multe e possibili scappatoie. Ecco come funziona il sistema e quali sono le implicazioni di questa novità.

Roma, 10 dicembre 2025 – Da oggi l’ Australia è il primo Paese al mondo a vietare i social network ai minori di 16 anni. È entrato in vigore in queste ore infatti il provvedimento del governo del premier progressista Antony Albanese che impone alle piattaforme (non solo b, Instagram e TikTok, ma anche X,  YouTube, Reddit, Twitch, Kick, Threads ), di bannare gli account di bambini e adolescenti e di impedirne la creazione di nuovi. Le big tech che non si adeguano rischiano  multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani. La lista delle app ‘off limits’ è in aggiornamento: al momento siti come Roblox, Pinterest,YouTube Kids, Discord, WhatsApp, Lemon8, GitHub, LEGO Play Steam and Steam, Chat Google, Classroom, Messenger, LinkedIn sono esclusi, e presumibilmente Roblox, YouTube Kids, Google Classroom, e LinkedIn lo saranno sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

