Social vietati agli under 16 | come funziona il sistema australiano? Regole multe e scappatoie
L’Australia ha introdotto una nuova normativa che proibisce l’uso dei social network ai minori di 16 anni. Questo provvedimento rappresenta una delle misure più rigorose al mondo per proteggere i giovani dai rischi online, con regole, multe e possibili scappatoie. Ecco come funziona il sistema e quali sono le implicazioni di questa novità.
Roma, 10 dicembre 2025 – Da oggi l’ Australia è il primo Paese al mondo a vietare i social network ai minori di 16 anni. È entrato in vigore in queste ore infatti il provvedimento del governo del premier progressista Antony Albanese che impone alle piattaforme (non solo b, Instagram e TikTok, ma anche X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick, Threads ), di bannare gli account di bambini e adolescenti e di impedirne la creazione di nuovi. Le big tech che non si adeguano rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani. La lista delle app ‘off limits’ è in aggiornamento: al momento siti come Roblox, Pinterest,YouTube Kids, Discord, WhatsApp, Lemon8, GitHub, LEGO Play Steam and Steam, Chat Google, Classroom, Messenger, LinkedIn sono esclusi, e presumibilmente Roblox, YouTube Kids, Google Classroom, e LinkedIn lo saranno sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Social media vietati agli under 14: la proposta della Lega prevede anche lo stop anche per WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal e Skype
Social e chat vietati per gli under 14, sul telefono non deve esserci neanche Whatsapp: la stretta chiesta da Lega, Forza Italia, FdI e Pd
Social vietati sotto i 14 anni, lo psicoterapeuta: “Non basta, bisogna saper gestire il mondo digitale”
L’Australia dice basta: da oggi social vietati agli under 16. Una scelta coraggiosa che può cambiare il mondo: proteggere i minori dalla dipendenza digitale, dai contenuti tossici, dal cyberbullismo e dall’ipersessualizzazione. Scopri i dettagli https://www.provi Vai su Facebook
Bambini e ragazzi vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social: per questo, a partire dal 10 dicembre, in Australia avere un profilo personale su Instagram, TikTok, Threads o altre piattaforme simili sarà vietato a tutti gli under 16. #ANSA Vai su X
L'Australia vieta i social agli under 16, è il primo Paese al mondo - Bambini e ragazzi vanno protetti dagli "algoritmi predatori" dei social. Lo riporta ansa.it
