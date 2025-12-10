Social vietati agli under 16 | come funziona il sistema australiano? Regole multe e scappatoie

L’Australia ha introdotto una nuova normativa che proibisce l’uso dei social network ai minori di 16 anni. Questo provvedimento rappresenta una delle misure più rigorose al mondo per proteggere i giovani dai rischi online, con regole, multe e possibili scappatoie. Ecco come funziona il sistema e quali sono le implicazioni di questa novità.

Roma, 10 dicembre 2025 – Da oggi l' Australia è il primo Paese al mondo a vietare i social network ai minori di 16 anni. È entrato in vigore in queste ore infatti il provvedimento del governo del premier progressista Antony Albanese che impone alle piattaforme (non solo b, Instagram e TikTok, ma anche X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick, Threads ), di bannare gli account di bambini e adolescenti e di impedirne la creazione di nuovi. Le big tech che non si adeguano rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani. La lista delle app 'off limits' è in aggiornamento: al momento siti come Roblox, Pinterest,YouTube Kids, Discord, WhatsApp, Lemon8, GitHub, LEGO Play Steam and Steam, Chat Google, Classroom, Messenger, LinkedIn sono esclusi, e presumibilmente Roblox, YouTube Kids, Google Classroom, e LinkedIn lo saranno sempre.