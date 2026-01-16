Marcus Wyatt ha vinto la tappa di Altenberg, settimo e ultima tappa della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2026. Con questa vittoria, Wyatt si conferma tra i migliori atleti della stagione, mentre Matt Weston si aggiudica il titolo mondiale. Entrambi i risultati segnano un importante traguardo nel panorama dello skeleton internazionale.

Marcus Wyatt si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2026 mentre il suo connazionale Matt Weston ha conquistato il titolo iridato. Sul budello teutonico, infatti, è arrivata l’ufficialità della vittoria della Sfera di Cristallo del britannico che, di conseguenza, vince il terzo titolo consecutivo e conferma il suo dominio. Per il ventottenne nativo di Redhill la stagione si chiude con cinque successi su sette tappe e, a questo punto, tutta la concentrazione andrà sui Giochi Olimpici di Milano Cortina. La classifica generale finale vede Matt Weston svettare con 1545 punti contro i 1328 di Zheng Yin, i 1276 di Marcus Wyatt ed i 1252 di Axel Jungk. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Marcus Wyatt vince la tappa finale di Altenberg. Matt Weston festeggia il titolo

