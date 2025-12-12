Skeleton | a Lillehammer vince ancora Matt Weston Bagnis e Gaspari fuori dalla top-10

La seconda tappa della Coppa del Mondo di skeleton a Lillehammer vede ancora una volta la vittoria di Matt Weston, confermando il suo dominio in questa fase della stagione. Bagnis e Gaspari si fermano fuori dalla top-10, mentre Weston continua a mostrare il suo talento nel massimo circuito internazionale.

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di skeleton al maschile e seconda vittoria per Matt Weston che detta legge in questo inizio di stagione nel massimo circuito internazionale. Dopo il successo di Cortina arriva il bis in Norvegia, a Lillehammer, per il britannico, campione del mondo in carica della disciplina. Qualche rischio nella seconda run dopo il dominio nella prima, il tempo totale 1’42”58 vale il trionfo davanti al rimontante tedesco Axel Jungk, che si è dovuto arrendere per soli 5 centesimi (partiva addirittura quinto dopo la prima discesa). Terza posizione e podio per il coreano Seunggi Jung, a otto centesimi, testimonianza di una gara decisa in generale per un soffio. 🔗 Leggi su Oasport.it