Sit-in politico davanti al carcere | Nessuno sa motivare quel no Apertura alla città necessaria

Un sit-in politico si è svolto davanti al carcere, evidenziando l’assenza di motivazioni ufficiali dietro il rifiuto. La scelta è stata percepita come uno sgarbo istituzionale, sottolineando la necessità di un’apertura del dialogo con la città. La manifestazione mira a richiedere maggiore trasparenza e confronto con le autorità, per favorire un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

"Non ci sono motivazioni ufficiali, è solo arrivato un ’no’, ritenuto un vero e proprio sgarbo istituzionale. La volontà era quella di dimostrare la vicinanza che il Consiglio ha verso il carcere, i detenuti, i lavoratori e chi ogni giorno svolge opera di volontariato". Dopo l’autorizzazione negata da parte del Dap allo svolgimento della seduta del Consiglio comunale in carcere, legata proprio ad un approfondimento della realtà carceraria modenese, ieri nel primo pomeriggio la maggioranza ha organizzato un sit-in davanti al penitenziario con lo striscione ’Noi comunque ci siamo’. Al loro arrivo, i consiglieri di Pd, Avs, M5s, Spazio democratico e Pri sono stati comunque accolti all’interno dell’istituto penitenziario dal direttore del carcere Orazio Sorrentini, per un saluto istituzionale e, soprattutto, un ringraziamento legato al loro impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CARCERE SANT’ANNA, SIT-IN DI PROTESTA DOPO IL NO DEL DAP - Nel video l’intervista a: – Martino Abrate, Capogruppo Alleanza Verdi Sinistra – Diego Lenzini, Capogruppo Partito Democratico – Giovanni Silingardi, Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Presidio n ... tvqui.it