La nostra città | sit in pacifico davanti al tribunale di Palermo

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Palermo si prepara a un momento di partecipazione civile e di speranza dall’unione delle associazioni di cittadinanza attiva presenti sul territorio: Mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 21.00, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Tribunale di Palermo, si terrà un sit in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

