Sit-in al Campidoglio a Roma per l' Iran | No alla dittatura islamica sì ai diritti delle

Un sit-in si è svolto oggi al Campidoglio di Roma, promosso dalla Fondazione Bellisario, Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice. I manifestanti hanno esposto striscioni contro la dittatura islamica in Iran, chiedendo il rispetto dei diritti umani, la fine della pena di morte e la libertà di protesta. L'evento ha rappresentato un gesto di solidarietà con le donne e gli uomini iraniani che lottano per i propri diritti fondamentali.

AGI - "Proteggere il diritto di protestare", "No alla dittatura Islamica" e "No alla pena di morte": questi sono solamente alcuni degli striscioni tenuti in mano dai manifestanti presenti al sit-in organizzato questo pomeriggio a Roma, sulla scalinata del Campidoglio dalla Fondazione Bellisario che, insieme a Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice, si trova in piazza in "sostegno delle donne e degli e uomini iraniani. Per la loro battaglia di vita e libertà". "La Fondazione Marisa Bellisario è qui oggi per esprimere solidarietà e sostegno al popolo iraniano, in particolare alle donne che stanno lottando per i loro diritti e la loro libertà", dice Lella Golfo, fondatrice e presidente della Fondazione Marisa Bellisario. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sit-in al Campidoglio a Roma per l'Iran: “No alla dittatura islamica, sì ai diritti delle ... Leggi anche: Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correnti Leggi anche: Stop ai tagli alla scuola e rifinanziamento carta docente. Sit in a Roma il 19 novembre per chiedere impegni concreti e fondi aggiuntivi alla Manovra 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, 16 gennaio: iniziativa di solidarietà per la popolazione iraniana; La piazza di Amnesty a Roma per gli iraniani, presenti i leader del campo largo; Dal centrosinistra (unito) ai radicali: le piazze in programma per l’Iran; Venerdì a Roma la piazza per l’Iran. Sabato la marcia dei Radicali. Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran - La manifestazione organizzata in Campidoglio da Amnesty International I ... rainews.it

Al via a Roma la manifestazione di solidarietà alle proteste in Iran - Al via a Roma la manifestazione di solidarietà alle proteste in Iran. ansa.it

Iran: Cgil, 16 gennaio in piazza a Roma al fianco del popolo iraniano - La Cgil Roma e Lazio aderisce "alla manifestazione indetta per venerdì 16 gennaio alle 16:30 in piazza del Campidoglio a Roma, ... lagone.it

Oggi parteciperò alla manifestazione convocata a Roma, alle 16 in Piazza Campidoglio, da Amnesty e donne iraniane a sostegno delle proteste e contro la repressione in Iran. La convocazione esprime un chiaro no a interventi militari stranieri che per noi è u - facebook.com facebook

Questo venerdì a Roma, alle 16 in Campidoglio, inizia una serie di iniziative in solidarietà con la popolazione iraniana. @RiccardoNoury su @DomaniGiornale editorialedomani.it/idee/commenti/… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.