Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correnti

Da laverita.info 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma Nordio ha suscitato diverse opinioni e dibattiti. Alcuni critici sostengono che chi si oppone al cambiamento favorisca una forma di influenza delle correnti. Tuttavia, poiché la Costituzione non vieta espressamente carriere separate, è il Parlamento a decidere in merito. La questione rimane aperta e riguarda il ruolo delle istituzioni e la tutela dell’autonomia del sistema giudiziario.

Se la Costituzione non vieta esplicitamente le carriere separate, la decisione finale spetta al Parlamento. Intanto, con l’attuale rappresentanza organizzata, si condizionano l’autonomia e gli equilibri nel Csm. Gaetano Azzariti dell’Università La Sapienza di Roma ha detto no alla riforma per due motivi. Primo motivo: la Costituzione non contiene alcun principio che imponga o al contrario escluda le carriere separate fra i magistrati. Sicché - conclude il professore - se la Costituzione dice «nì» perché separare? Risposta uguale e contraria: se la Costituzione dice «nì», perché non separare?. 🔗 Leggi su Laverita.info

chi si oppone alla riforma nordio vuole la dittatura delle correnti

© Laverita.info - Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correnti

Leggi anche: Chi si oppone alla riforma Nordio non ha argomenti

Leggi anche: Senti chi parla. Quando Gratteri (oggi nemico della riforma Nordio) lodava il sorteggio per il Csm. “Utile contro le correnti”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla.

oppone riforma nordio vuole"Referendum giustizia: no alla riforma Nordio" - Intervento del segretario piemontese del Partito della Rifondazione Comunista - casalenews.it

oppone riforma nordio vuoleNordio: «Il referendum sulla giustizia nella seconda metà di marzo. I magistrati hanno paura di confrontarsi con me» - Ministro Carlo Nordio, dunque, quando si voterà il referendum: il 22 o il 29 marzo? msn.com

Nordio sulla riforma della giustizia: “Molti magistrati sono favorevoli al sorteggio” - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un’intervista al Corriere della Sera, ha difeso con decisione la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e respinto le critiche ... blitzquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.