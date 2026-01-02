Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correnti

La riforma Nordio ha suscitato diverse opinioni e dibattiti. Alcuni critici sostengono che chi si oppone al cambiamento favorisca una forma di influenza delle correnti. Tuttavia, poiché la Costituzione non vieta espressamente carriere separate, è il Parlamento a decidere in merito. La questione rimane aperta e riguarda il ruolo delle istituzioni e la tutela dell’autonomia del sistema giudiziario.

Se la Costituzione non vieta esplicitamente le carriere separate, la decisione finale spetta al Parlamento. Intanto, con l'attuale rappresentanza organizzata, si condizionano l'autonomia e gli equilibri nel Csm. Gaetano Azzariti dell'Università La Sapienza di Roma ha detto no alla riforma per due motivi. Primo motivo: la Costituzione non contiene alcun principio che imponga o al contrario escluda le carriere separate fra i magistrati. Sicché - conclude il professore - se la Costituzione dice «nì» perché separare? Risposta uguale e contraria: se la Costituzione dice «nì», perché non separare?.

