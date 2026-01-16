Jannik Sinner si prepara a riprendere la sua stagione sportiva, annunciando il suo obiettivo principale: tornare in vetta alla classifica mondiale. Con la prima vittoria del 2026, il talento italiano dimostra di essere in crescita e determinato a affrontare un calendario ricco di sfide. Questo inizio positivo rappresenta un passo importante nel percorso di Sinner verso nuovi traguardi nel circuito professionistico.

È arrivata anche la prima vittoria del 2026 per Jannik Sinner che fa da apripista per una stagione molto intensa dove cercherà di tornare al comando della classifica mondiale. In questo caso si è trattato di un match esibizione contro l'amico canadese Felix Auger-Aliassime vinto in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 10-7 e prepararsi al meglio agli Australian Open con la sua prima gara lunedì o martedì. Jannik, però, in conferenza stampa ha puntato l'accento sul reale obiettivo per il 2026. L'auspicio di Sinner. " Il mio obiettivo è diventare un giocatore un po' più imprevedibile perché penso che sia questo che devo fare: cercare di diventare un tennista migliore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner è pronto a ripartire e svela il suo obiettivo

Leggi anche: Napoli, Conte è tornato a Castel Volturno! Dopo il permesso concesso dalla società il tecnico è pronto a ripartire! Ecco il prossimo obiettivo

Leggi anche: Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi: il Watford è il suo nuovo obiettivo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sinner annuncia la svolta: «Pronto a qualche cambiamento». Quando giocherà a Pechino (e il fattore Alcaraz) - Jannik Sinner è tornato a parlare con chiarezza dello stato mentale e fisico dopo la finale agli US Open, persa contro Carlos Alcaraz. ilmessaggero.it

Sinner, Us Open dimenticato: “Pronto a ripartire… con qualche cambio” - L'avrei voluta avviare molto prima, ma ci siamo detti 'Facciamo le cose per ... tuttosport.com

Sinner: 'Pronto a qualche cambiamento per diventare più forte' - "Sono pronto a qualche cambiamento per diventare un giocatore più forte e migliore di quello che sono". ansa.it

LA MARCA YA EXISTE:Vio Tecnología secreta del Anticristo,ÉL DÍA DESPUÉS del RAPTO,Revela tribulación

C i siamo quasi,,,non vedo l'ora pronto a tifare JANNIK SINNER - facebook.com facebook

Sinner pronto per Melbourne: "Sto bene, ma sarà dura ripetersi. Alcaraz Bella rivalità ma..." x.com