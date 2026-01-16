Silvia Mezzanotte sul palco del Bellini di Adrano con Le mie regine

Domenica 18 gennaio al Teatro Bellini di Adrano, alle 20:30, Silvia Mezzanotte presenta “Le mie regine”, un recital che rende omaggio alle figure femminili che hanno lasciato un segno nel panorama dello spettacolo internazionale. Uno spettacolo sobrio e raffinato, dedicato alla forza e alla bellezza delle donne che hanno ispirato generazioni.

Domenica 18 gennaio al Teatro Bellini di Adrano, alle 20,30, Silvia Mezzanotte porta in scena "Le mie regine", un recital raffinato e potente che rende omaggio alle grandi donne che hanno segnato la storia dello spettacolo internazionale. "Le mie Regine sono le donne che mi hanno insegnato a.

