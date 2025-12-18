Il 26 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa San Vincenzo Ferrari di Scafati, Silvia Mezzanotti porta in scena ‘Le Mie Regine – Christmas’. Un evento speciale che promette emozioni e riflessioni, offrendo un momento di condivisione natalizia. Non perdere questa occasione di immergerti in un’atmosfera unica, accompagnato dalla poesia e dalla forza di un ricordo che rimarrà nel cuore.

Il 26 dicembre nella Chiesa San Vincenzo Ferrari di Scafati (Salerno) alle ore 20.30, SILVIA MEZZANOTTE porta in scena " LE MIE REGINE – CHRISTMAS ", un recital raffinato e potente che rende omaggio alle grandi donne che hanno segnato la storia dello spettacolo internazionale. « Le mie Regine sono le donne che mi hanno insegnato a cantare prima ancora che salissi su un palco – racconta Silvia Mezzanotte – da Édith Piaf a Ella Fitzgerald, da Mia Martini a Mina, da Noa, a Maria Callas, sono le voci che mi hanno fatto vincere la timidezza e incoraggiata ad uscire dalla mia cameretta di bambina.

