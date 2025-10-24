Lavoratore in nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie | nei guai il titolare Stop a ristorante

Controlli serrati dei carabinieri contro il lavoro nero e le violazioni igienico-sanitarie. Nella mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre, i militari della Stazione di Maddaloni, con il supporto del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

CONTROLLI DEI CARABINIERI NEGLI CHALET,SCOPERTO LAVORATORE IN NERO Controlli a tappeto sul litorale per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro da parte dei titolari di strutture balneari e di pubblico spettacolo. Negli ultimi giorni i C - facebook.com Vai su Facebook

Lavoratore in nero e gravi irregolarità sulla sicurezza: sospesa un’autofficina a Cittaducale - X Vai su X

Maxi-controlli a Reggio Calabria: scoperte gravi irregolarità, sanzioni da migliaia di euro per lavoro nero e violazioni di sicurezza - Nei giorni scorsi, gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato, in città e in provincia, una serie di controlli in strutture ricettive, panifici, bar e cantieri edili. Lo riporta strettoweb.com

Lavoro nero e gravi violazioni sulla sicurezza: sospese tre attività commerciali, denunce e sanzioni per i titolari - I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito dei controlli svolti per contrastare il lavoro sommerso e le gravi violazioni sulla sicurezza, hanno proceduto, nell’ultimo mese, ad ... Come scrive msn.com

Frosinone, lavoro nero e sicurezza assente: sospese tre attività commerciali - Cassino, Sora e Frosinone nel mirino dei Carabinieri del NIL: emerse gravi irregolarità su sicurezza e lavoro nero. Secondo romadailynews.it