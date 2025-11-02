Ballando con le stelle va avanti senza Andrea Delogu Le parole di Milly Carlucci e l’applauso del pubblico | Ti vogliamo ancora vedere sorridere

Una puntata dal tono più delicato, quella di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 1 novembre, andata in onda su Rai 1. Lo show è proseguito come da programma, ma con un’assenza che si è fatta sentire: quella di Andrea Delogu, attrice, conduttrice e concorrente di questa edizione, colpita pochi giorni fa da un grave lutto familiare. Il fratello di Andrea, Evan, è morto il 29 ottobre in un incidente in moto a Bellaria, in provincia di Rimini. Aveva appena 18 anni. Una tragedia che ha scosso il mondo dello spettacolo e, in particolare, la “famiglia” di Ballando con le stelle, che ha voluto mandare alla conduttrice un messaggio d’affetto in diretta. 🔗 Leggi su Open.online