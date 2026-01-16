Si è calato i pantaloni davanti ad una cliente che poi è fuggita urlando
Lo storico proprietario della Pizzeria Toscana, situata nel centro storico con doppio ingresso da Corso, racconta un episodio inquietante avvenuto recentemente. Secondo la sua testimonianza, un uomo si sarebbe calato i pantaloni davanti a una cliente, che poi sarebbe fuggita urlando. L'evento ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, e l'intera vicenda evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nella zona.
"Ho visto la ragazza fuggire gridando e subito sono uscito nel vicolo trovando un signore con i pantaloni calati che metteva in mostra i suoi attributi": inizia così il racconto denuncia dello storico proprietario della Pizzeria Toscana, in pieno centro storico, con doppio ingresso: da Corso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
