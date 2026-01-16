Si è calato i pantaloni davanti ad una cliente che poi è fuggita urlando

Lo storico proprietario della Pizzeria Toscana, situata nel centro storico con doppio ingresso da Corso, racconta un episodio inquietante avvenuto recentemente. Secondo la sua testimonianza, un uomo si sarebbe calato i pantaloni davanti a una cliente, che poi sarebbe fuggita urlando. L'evento ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, e l'intera vicenda evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nella zona.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.