Si abbassava i pantaloni davanti alle studentesse | giovane incastrato dalle telecamere

E' stato individuato il presunto autore di atti osceni avvenuti, nei giorni scorsi, a poca distanza dall'Istituto Alberghiero di Battipaglia. Si tratta - riporta La Città - di un giovane, dipendente di un supermercato del posto, che si sarebbe avvicinato ad alcune studentesse abbassandosi i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

