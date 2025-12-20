Asst Rhodense è allarme Sedicimila cittadini senza medico | Noi pronti alla mobilitazione

Quasi 16mila cittadini residenti nei Comuni dei tre distretti dell’ Asst Rhodense senza medico di base. Il dato allarmante è stato reso noto dal Coordinamento dei Comitati per la difesa della Sanità Pubblica del Rhodense che riunisce comitati cittadini da anni mobilitati sul tema della carenza dei medici di base: proteste, raccolta di firme, lettere a Regione e sindaci, che tuttavia non hanno portato a nulla. Dati alla mano nel territorio di 23 Comuni (distretto di Garbagnate, Rho e Corsico) su una popolazione di 487mila cittadini il 3,28% è senza medico. Ma non solo, circa il 23% dei cittadini è costretto a rivolgersi ad un medico fuori dal proprio Comune, altri 3mila (pari a quasi l’1%) hanno il medico fuori dal distretto di appartenenza e addirittura il 3% sta fuori dalla Ats di competenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

