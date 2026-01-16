Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti | studenti premiati a Palazzo Zanca

In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, si è svolta a Palazzo Zanca la cerimonia di premiazione degli studenti degli istituti “Salvatore Pugliatti”, “Leonardo da Vinci” e “Verona Trento”. L’evento ha riconosciuto gli elaborati realizzati dagli studenti, promuovendo sensibilità e impegno verso la tutela dell’ambiente e la riduzione dei rifiuti. Un momento di confronto tra giovani e istituzioni per rafforzare la consapevolezza ambientale.

Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato questa mattina la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti degli istituti di istruzione superiore "Salvatore Pugliatti" di Taormina, "Leonardo da Vinci" di Milazzo e "Verona Trento" di Messina, nell'ambito delle.

