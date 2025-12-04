Seth Rollins aggiorna i fan sul recupero | Questa settimana è stata un sollievo

Seth Rollins ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo percorso di recupero durante un’apparizione al The Rich Eisen Show. Il wrestler della WWE ha rivelato di essersi finalmente liberato del tutore che lo accompagnava da settimane. “Siamo nei tempi previsti. Sì, mi hanno tolto il tutore la settimana scorsa, verso metà settimana. È stato un sollievo. È bello poter camminare come una persona normale”, ha dichiarato Rollins, rispondendo anche con ironia a chi nutriva dubbi sui suoi progressi: “So che c’è un po’ di scetticismo nella tua domanda, TJ. Ma puoi consultare il mio chirurgo. Mi sento bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Seth Rollins aggiorna i fan sul recupero: “Questa settimana è stata un sollievo”

