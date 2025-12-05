Roma Capitale compra 1.000 case da Enasarco Investimento di 250 milioni di euro in due anni
Roma Capitale si avvicina sempre di più all'obiettivo prefissato dal Piano Casa del 2023 di acquistare oltre 1.500 case da immettere nel sistema dell'edilizia popolare. La giunta, infatti, ha approvato due distinte delibere grazie alle quali si approva un esborso complessivo di 250 milioni di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
