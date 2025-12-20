Acque Nestlé e San Pellegrino | investitori alla finestra

Le acque Nestlé e San Pellegrino sono al centro di recenti indiscrezioni di mercato. Con l’arrivo del nuovo anno, si ipotizza una possibile cessione del marchio San Pellegrino, prodotto nello stabilimento di Ruspino, Bergamo. La situazione genera attenzione tra gli investitori, che monitorano gli sviluppi di questa eventuale operazione. Acque Nestlé e San Pellegrino: investitori alla finestra.

LE INDISCREZIONI. Con il nuovo anno il marchio San Pellegrino, l’acqua imbottigliata nello stabilimento bergamasco di Ruspino, potrebbe passare di mano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

