Acque Nestlé e San Pellegrino | investitori alla finestra

Le acque Nestlé e San Pellegrino sono al centro di recenti indiscrezioni di mercato. Con l’arrivo del nuovo anno, si ipotizza una possibile cessione del marchio San Pellegrino, prodotto nello stabilimento di Ruspino, Bergamo. La situazione genera attenzione tra gli investitori, che monitorano gli sviluppi di questa eventuale operazione. Acque Nestlé e San Pellegrino: investitori alla finestra.

Tutti pazzi per Acqua San Pellegrino, la corsa dei fondi internazionali per il gioiello italiano di Nestlé. Chi la comprerà? - Nestlé avvierà all’inizio del 2026 la vendita della divisione Waters, un’operazione da 5 miliardi gestita da Rothschild, con Pai Partners in pole position e l’interesse anche dei fondi americani CD&R ... msn.com

Sanpellegrino all’asta nel 2026: Nestlé mette in vendita la divisione acque - Il gruppo prepara il dossier e conferma le indiscrezioni di luglio: mandato a Rothschild & Co e percorso verso un’asta a inizio 2026 per valorizzare il perimetro delle acque, con Sanpellegrino al cent ... italiaatavola.net

Tutti pazzi per Acqua San Pellegrino, la corsa dei fondi internazionali per il gioiello italiano di Nestlé. Chi la comprerà x.com

Vi ricordate lo scandalo dell’#acqua #Nestlé contaminata da Pfas, pesticidi e batteri C'è un colpo di scena! Di male in peggio... - facebook.com facebook

