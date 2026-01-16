Serie A ufficiali le designazioni arbitrali della 21ª giornata di campionato | l’elenco completo
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito, si presenta l’elenco completo dei direttori di gara assegnati alle singole partite, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle assegnazioni ufficiali per questo turno di campionato.
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della ventunesima giornata di campionato: tutti i dettagli e la lista completa dei direttori di gara Con la Serie A ormai nel suo pieno svolgimento, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. La 21ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino. Ecco le. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 20ª giornata di campionato: l’elenco completo
Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 9ª giornata di campionato: tutti i dettagli
Le designazioni arbitrali della 20ª; Arbitri Serie A, le designazioni per la 20^ giornata; Le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di Serie A2; Le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di Serie A.
Serie A, le designazioni arbitrali dei recuperi della 16ª giornata - R che dirigeranno le gare valide per i recuperi della 16 ^ giornata del campionato di Serie A ... fantacalcio.it
Serie C Girone C, ufficiali le designazioni arbitrali: Benevento-Crotone a Di Francesco - Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie C – Girone C, che vedrà il Benevento Calcio impegnato nella delicata sfida contro il Crotone. sanniosport.it
Benevento-Casarano a Di Cicco: tutte le designazioni arbitrali del Girone C di Serie C - Gerardo Simone Caruso di Viterbo ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre l’operatore FVS sarà ... sanniosport.it
Formazioni ufficiali Como Milan, le scelte di Fabregas e Allegri per la sfida di Serie A - facebook.com facebook
Calciomercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali #SkySport #SkyCalciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.