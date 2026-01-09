Serie A ufficiali le designazioni arbitrali della 20ª giornata di campionato | l’elenco completo

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito, si presenta l’elenco completo degli arbitri assegnati alle partite di questo turno, fornendo tutte le informazioni necessarie per una visione chiara e precisa del calendario e delle assegnazioni.

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della ventesima giornata di campionato: tutti i dettagli e la lista completa Con la Serie A ormai nel suo pieno svolgimento, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’20ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino. Ecco le designazioni arbitrali per le partite: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie a ufficiali le designazioni arbitrali della 20170 giornata di campionato l8217elenco completo

© Calcionews24.com - Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 20ª giornata di campionato: l’elenco completo

Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 9ª giornata di campionato: tutti i dettagli

Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 10ª giornata di campionato: tutti i dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A – Designazioni arbitrali: Mariani a Milano e Marchetti a Napoli; Le designazioni arbitrali della 19ª; Arbitri Serie A, le designazioni per la 18^ giornata; Le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di Serie A2.

serie ufficiali designazioni arbitraliSerie C Girone C, ufficiali le designazioni arbitrali: Benevento-Crotone a Di Francesco - Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie C – Girone C, che vedrà il Benevento Calcio impegnato nella delicata sfida contro il Crotone. sanniosport.it

serie ufficiali designazioni arbitraliSerie C, ecco gli arbitri della 21ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026 - Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 21ª giornata del campionato di Serie C 2025- tuttomercatoweb.com

serie ufficiali designazioni arbitraliGirone A, le designazioni arbitrali della 2ª giornata di ritorno - Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 2ª giornata di ritorno di Serie C. tuttoc.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.