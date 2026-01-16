Selenia Panebianco vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna di Forza Italia

Selenia Panebianco, consigliere comunale di Montoro, ricopre la carica di vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. La sua nomina rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza femminile all’interno del partito a livello provinciale. Panebianco si impegna a promuovere iniziative a sostegno delle donne e a favorire il dialogo tra le diverse realtà del territorio.

Selenia Panebianco, consigliere comunale di Montoro, è stata nominata vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. La nomina è stata ufficializzata dal coordinamento provinciale del partito, che ha individuato nella Panebianco una figura di riferimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

