Tempo di lettura: 2 minuti C’è fermento, e non poco, nel mondo azzurro beneventano. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Gerardo Giorgione, attuale vice coordinatore provinciale di Forza Italia, nonché consigliere comunale a Benevento, sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Una mossa che, per chi conosce le dinamiche interne del partito, suona come un campanello d’allarme: non si tratterebbe di una semplice crisi passeggera, ma dell’ennesimo segnale di una fuga silenziosa dal fortino berlusconiano. Le voci di corridoio parlano chiaro: Giorgione sarebbe in trattativa o comunque in ottimi rapporti con ambienti vicini alla Lega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - É fuga da Forza Italia, il vice coordinatore provinciale verso le dimissioni