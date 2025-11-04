É fuga da Forza Italia il vice coordinatore provinciale verso le dimissioni
Tempo di lettura: 2 minuti C’è fermento, e non poco, nel mondo azzurro beneventano. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Gerardo Giorgione, attuale vice coordinatore provinciale di Forza Italia, nonché consigliere comunale a Benevento, sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Una mossa che, per chi conosce le dinamiche interne del partito, suona come un campanello d’allarme: non si tratterebbe di una semplice crisi passeggera, ma dell’ennesimo segnale di una fuga silenziosa dal fortino berlusconiano. Le voci di corridoio parlano chiaro: Giorgione sarebbe in trattativa o comunque in ottimi rapporti con ambienti vicini alla Lega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Morto l’assistente capo Aniello Scarpati, padre di tre figli, travolto mentre era in servizio questa notte a Torre del Greco. Condanno con forza la fuga dei responsabili e chiedo che vengano subito assicurati alla giustizia. Vicinanza totale alla famiglia di Aniello e - facebook.com Vai su Facebook
La fuga continua, Forza Italia perde i pezzi - La fuoriuscita di esponenti di spicco da Forza Italia verso altri lidi destrorsi, vuoi la Lega vuoi ora in misura massiccia Fratelli d’Italia (in continua ascesa stando ai sondaggi che li accreditano ... ilrestodelcarlino.it scrive